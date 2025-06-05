Российские войска отразили пять атак ВСУ в сторону Теткина Курской области

Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорвать границу в направлении поселка Теткино Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», связанном с группировкой войск «Север».

Как стало известно, противник активизировался вечером 4 июня и в ночь на 5 июня. В атаках ВСУ задействовали мобильную технику, а также членов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

По данным авторов поста, все пять попыток пересечь границу отражены. Выжившие украинские военные бежали в район Искрисковщины и Рыжевки Сумской области.

Ранее в сети появились кадры с последствиями «бойни у Теткино», произошедшей после одной из попыток ВСУ прорваться к населенному пункту. На записи видно по меньшей мере двоих солдат ВСУ без признаков жизни. Точная дата съемки не называется, однако по обилию растительности можно прийти к выводу, что она сделана недавно.