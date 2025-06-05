Размер полового органа стал причиной двойного убийства в российском регионе

В Тюмени мужчина зарубил топором двух знакомых из-за ревности

В Тюмени мужчина зарубил топором двух знакомых из-за размера его полового органа. Об этом сообщает издание Uru.ru.

По данным издания, сожители пришли на застолье к соседу и еще одному знакомому. Влюбленный мужчина выяснил, что его женщина якобы изменяет ему с соседом. Он устроил сцену ревности, когда вернулся с подругой домой. Тогда россиянка заявила, что у соседа половой орган больше, чем у ее сожителя.

Обиженный мужчина схватил топор, вернулся в дом, где они только что гостили, и там набросился с топором на соперника и его приятеля, который хотел защитить потерпевшего. Спасти раненых не удалось. Отмечается, что агрессор получил 15 лет колонии.

Ранее в Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего местного жителя, который расправился с 12-летней знакомой.

