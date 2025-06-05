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14:38, 5 июня 2025Россия

Россиянам показали боевое отделение подбитого в Курской области танка Leopard

Подбитый в Курской области танк Leopard показали изнутри
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РИА Новости

Российские десантники показали подбитый в Курской области танк Leopard. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах боевую машину показывают снаружи и изнутри. В частности, на видео демонстрируется боевое отделение танка с приборами.

Танк был подбит FPV-беспилотником, уточняет агентство. Удар пришелся в часть гидравлической установки, что обездвижило боевую машину. Это произошло после того, как танк отстрелялся по российским позициям.

Ранее 5 июня Минобороны России показало колонну подбитых танков Abrams на территории Сумской области.

Вот это да!
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