Россиянам показали боевое отделение подбитого в Курской области танка Leopard

Подбитый в Курской области танк Leopard показали изнутри

Российские десантники показали подбитый в Курской области танк Leopard. Ролик опубликован РИА Новости.

На кадрах боевую машину показывают снаружи и изнутри. В частности, на видео демонстрируется боевое отделение танка с приборами.

Танк был подбит FPV-беспилотником, уточняет агентство. Удар пришелся в часть гидравлической установки, что обездвижило боевую машину. Это произошло после того, как танк отстрелялся по российским позициям.

Ранее 5 июня Минобороны России показало колонну подбитых танков Abrams на территории Сумской области.