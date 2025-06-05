Россияне массово устремятся в День России в два региона

РСТ: Крым лидирует по росту бронирований отелей в длинные выходные с 12 июня

Крым и Нижегородская область лидируют по росту бронирований отелей в длинные выходные в честь Дня России. О том, что соотечественники массово устремятся в эти два региона с 12 по 15 июня, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В компании «Алеан» рассказали, что спрос на недельные туры по России и ближнему зарубежью, включая длинные июньские выходные, вырос на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В топе популярных направлений, помимо Крыма, оказались Сочи, Анапа, Геленджик, курорты Абхазии, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Коммерческий директор туроператора Оксана Булах отметила, что Черное море в начале июня еще не полностью прогрелось и большинство туристов предпочитают отдыхать в отелях. Поэтому Анапа со своей хорошей инфраструктурой и скидками на лето до 55 процентов пользуется спросом.

По данным РСТ, две ночи в хорошем отеле Анапы с пакетом «все включено» на праздники будут стоить около 30 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что общая популярность бронирования коттеджей на июньские выходные в 2025 году выросла на 31 процент. В топ-3 самых популярных направлений оказались Ейск, Ялта и Евпатория.

