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19:35, 5 июня 2025Моя страна

Россияне массово устремятся в День России в два региона

РСТ: Крым лидирует по росту бронирований отелей в длинные выходные с 12 июня
Алина Черненко

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крым и Нижегородская область лидируют по росту бронирований отелей в длинные выходные в честь Дня России. О том, что соотечественники массово устремятся в эти два региона с 12 по 15 июня, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В компании «Алеан» рассказали, что спрос на недельные туры по России и ближнему зарубежью, включая длинные июньские выходные, вырос на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В топе популярных направлений, помимо Крыма, оказались Сочи, Анапа, Геленджик, курорты Абхазии, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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Коммерческий директор туроператора Оксана Булах отметила, что Черное море в начале июня еще не полностью прогрелось и большинство туристов предпочитают отдыхать в отелях. Поэтому Анапа со своей хорошей инфраструктурой и скидками на лето до 55 процентов пользуется спросом.

По данным РСТ, две ночи в хорошем отеле Анапы с пакетом «все включено» на праздники будут стоить около 30 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что общая популярность бронирования коттеджей на июньские выходные в 2025 году выросла на 31 процент. В топ-3 самых популярных направлений оказались Ейск, Ялта и Евпатория.

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