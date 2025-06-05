Россияне заметили плывущую по Мане рысь

Опубликовано видео с плывущей по Мане рысью

Госинспекторы заметили на южной границе нацпарка «Красноярские Столбы» плывущую по реке Мана рысь. Об этом сообщает газета НКК.

«Быстро преодолев около 100 метров сильного течения, хищник скрылся в лесу. Инспекторы, чтобы напрасно не пугать животное, приглушили мотор лодки и успели снять рысь на телефон», — говорится в описании к видео, опубликованному изданием.

Ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин отметил, что это первый случай, зафиксированный сотрудниками отдела охраны.

Ранее сообщалось, что загадочный жест рыси в Камчатском крае попал на видео. Очевидцы запечатлели дикое животное, которое притаилось за деревьями. Заметив камеру, рысь подняла лапу и помахала ею.