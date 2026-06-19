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14:04, 19 июня 2026Экономика

ЦБ назвал препятствие для устойчивого замедления роста цен в России

ЦБ: Повышенные инфляционные ожидания россиян могут препятствовать замедлению роста цен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Несмотря на замедление в начале лета, инфляционные ожидания россиян и бизнеса в целом продолжают находиться на повышенном уровне. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ), посвященном итогам июньского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Повышенные инфляционные ожидания свидетельствуют о тревожном отношении граждан и компаний к росту цен на внутреннем рынке. Этот фактор является одним из главных препятствий для устойчивого замедления инфляции. «Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — констатировали в ЦБ.

В начале июня инфляционные ожидания россиян замедлились до 12,4 процента против 13 процентов в конце мая. Впрочем, показатель все еще кратно превышает цель по инфляции, установленную руководством регулятора на уровне 4 процентов. Столь большой разрыв, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, внушает тревогу.

По итогам июньского заседания совета директоров регулятор понизил ключевую ставку до 14,25 процента годовых. Более резкому смягчению денежно-кредитной политики, отметили в ЦБ, помешал ожидаемый рост государственных расходов в ближайшие три года. Это обстоятельство, пояснили в Банке России, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

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