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14:04, 19 июня 2026Спорт

10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу из Краснодара

10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей ХК «Гвардия »из Краснодара
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

10-летний мальчик Дима пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу «Гвардия» из Краснодара. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Команда выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги и существовала за счет спонсоров — строительных компаний, однако в прошлом году они прекратили финансирование клуба.

«Гвардии» отказали в финансировании власти Краснодарского края, поэтому клуб открыл сбор пожертвований. 25 тысяч, которые Дима копил на приставку, стали самым крупным взносом. Всего «Гвардии» удалось собрать 400 тысяч рублей.

В июне прошлого года тренер Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — поделился подробностями он.

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