Мужчина откопал в лесу древний меч возрастом 2,7 тысячи лет

В Польше кладоискатель нашел в лесу меч бронзового века

В лесах близ Гданьска, Польша, кладоискатель откопал меч возрастом 2,7 тысячи лет. Об этом сообщает TVP World.

Марцин Вишневски начал раскопки после сигнала металлодетектора и вскоре увидел под землей лезвие, уходящее в грунт. Он накрыл место ветками, чтобы защитить артефакт, и дождался археологов. Оружие было вкопано в землю вертикально. Специалисты извлекли меч и предварительно датировали его бронзовым веком.

Вишневски признался, что момент, когда он впервые взял древнее оружие в руки, был незабываемым. «Кто-то, по какой-то причине, воткнул этот меч в землю, и спустя все эти годы я смог подержать его в руках», — сказал он. В прошлом году в том же регионе мужчина нашел коллекцию предметов раннего железного века — ожерелья, бронзовые поножи и браслеты.

Артефакты отправлены на дальнейшее изучение. Согласно польскому законодательству, важные находки передаются государству, а нашедший может рассчитывать на вознаграждение. Археологи планируют провести детальный анализ металла, чтобы определить состав сплава и место изготовления меча. Возможно, он был частью более крупного клада или захоронения.

Ранее в Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации.