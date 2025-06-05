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10:33, 5 июня 2025Россия

Российский первокурсник снимал видео в Telegram на вечеринке и поплатился

Петербуржец снимал видео на вечеринке и был привлечен за распространение порно
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге первокурсник колледжа снимал видео в Telegram на вечеринке и поплатился. Юношу привлекли за распространение детского порно. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, 16-летний россиянин отмечал окончание учебного года вместе с друзьями, несовершеннолетние употребляли алкоголь. В какой-то момент юноша уединился с девочкой младше на два года. Подросток стал снимать видео откровенного содержания и рассылать другим участникам тусовки.

После ролики распространились по школьным чатам и попались на глаза родителям девочки. В отношении молодого человека было подано заявление, в том числе с просьбой проверить на предмет изнасилования. Пока же первокурсника привлекли по статье «Изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в Ижевске суд арестовал школьников, избивших сверстника и надругавшихся над ним.

ЖЗЛ
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