Российский первокурсник снимал видео в Telegram на вечеринке и поплатился

Петербуржец снимал видео на вечеринке и был привлечен за распространение порно

В Санкт-Петербурге первокурсник колледжа снимал видео в Telegram на вечеринке и поплатился. Юношу привлекли за распространение детского порно. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, 16-летний россиянин отмечал окончание учебного года вместе с друзьями, несовершеннолетние употребляли алкоголь. В какой-то момент юноша уединился с девочкой младше на два года. Подросток стал снимать видео откровенного содержания и рассылать другим участникам тусовки.

После ролики распространились по школьным чатам и попались на глаза родителям девочки. В отношении молодого человека было подано заявление, в том числе с просьбой проверить на предмет изнасилования. Пока же первокурсника привлекли по статье «Изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в Ижевске суд арестовал школьников, избивших сверстника и надругавшихся над ним.