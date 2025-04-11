Надругавшиеся над сверстником и обрившие его наголо российские школьники арестованы

В Ижевске суд арестовал школьников, избивших сверстника и надругавшихся над ним

Устиновский районный суд Ижевска арестовал трех подростков, избивших сверстника, надругавшихся над ним и обривших его наголо «ради забавы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Обвиняемые по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ будут находиться в СИЗО до 5 июня. Подростки и их адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения.

Пострадавший учится в частной школе. Мать сняла ему квартиру и перебралась за город, чтобы не возить сына ежедневно на занятия. В квартире школьник стал устраивать вечеринки.

В ночь на 4 апреля друг пострадавшего привел в квартиру двух мальчиков и двух девочек. Несовершеннолетние веселились и выпивали, но затем компания начала издеваться над владельцем жилища. После потока брани на школьника набросились с кулаками. Одна из девушек начала снимать пытки на видео. Юноши обрили ровесника, истязали его пряжкой от ремня, стреляли из пневматического пистолета в упор и изнасиловали. Над несовершеннолетним измывались в течение нескольких часов. Позже соседи услышали крики и вызвали полицейских.

