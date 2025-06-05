Российский подросток зарубил отца топором и изменил внешность для ухода от полиции

В Волгограде подросток зарубил отца и перекрасил волосы, чтобы уйти от полиции

В Волгограде сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который зарубил отца топором и попытался скрыться от преследования, изменив внешность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Предварительно, все произошло в садоводческом товариществе Светлоярского района. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого юноша взял топор и десять раз ударил им родственника по голове и рукам. После этого он забрал свои документы, личные вещи и деньги, скрывшись с места преступления.

Первым делом подросток направился в парикмахерскую и перекрасил там волосы, чтобы уйти от полиции. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее женщину, зарубившую своих троих детей топором в Канске, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву.