Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 5 июня 2025Силовые структуры

Российский подросток зарубил отца топором и изменил внешность для ухода от полиции

В Волгограде подросток зарубил отца и перекрасил волосы, чтобы уйти от полиции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгограде сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который зарубил отца топором и попытался скрыться от преследования, изменив внешность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Предварительно, все произошло в садоводческом товариществе Светлоярского района. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого юноша взял топор и десять раз ударил им родственника по голове и рукам. После этого он забрал свои документы, личные вещи и деньги, скрывшись с места преступления.

Первым делом подросток направился в парикмахерскую и перекрасил там волосы, чтобы уйти от полиции. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее женщину, зарубившую своих троих детей топором в Канске, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости