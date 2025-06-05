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19:52, 5 июня 2025Россия

Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять муниципалитетов Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), под удар попали пять муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

Помимо того атакам подверглись хутора Екатериновка, Хуторище, села Лозовое, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Пороз, Новоалександровка, а также поселки Майский, Октябрьский и город Шебекино, следует из публикации главы области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по городу Рыльск в Курской области. Врио главы российского региона Александр Хинштейн тогда рассказал, что шесть человек получили ранения, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

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