Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять муниципалитетов Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), под удар попали пять муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона ранены две женщины. Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

Помимо того атакам подверглись хутора Екатериновка, Хуторище, села Лозовое, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Пороз, Новоалександровка, а также поселки Майский, Октябрьский и город Шебекино, следует из публикации главы области.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по городу Рыльск в Курской области. Врио главы российского региона Александр Хинштейн тогда рассказал, что шесть человек получили ранения, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.