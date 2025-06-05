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15:39, 5 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об уловке СБУ для обмена пленными

СБУ начала заводить дела на полицейских на фоне нехватки пленных для обмена с РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области начала возбуждать ложные уголовные дела в отношении полицейских за сотрудничество с Россией из-за нехватки пленных для обмена. Об этом сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его словам, спецслужба ищет полицейских, которые негативно относятся к действиям украинских властей. Он добавил, что СБУ опасается перехода сотрудников национальной полиции Харьковской области на сторону РФ и освобождения региона. Лисняк также рассказал, что из-за нехватки военнопленных украинские власти вынуждены пополнять обменный фонд, присваивая статус военнопленных лицам, осужденным по сфабрикованным политическим обвинениям.

Он добавил, что один из агентов СБУ был внедрен в харьковскую полицию, чтобы писать доносы на коллег, в которых обвиняет их в связях с Россией. После этого полицейских задерживают и увозят в неизвестном направлении. Если те возвращаются, то ничего не говорят о случившемся, так как боятся увольнения или отправки на фронт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. «Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», — сообщил он.

Вот это да!
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