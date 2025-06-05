Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

42-летняя украинская певица Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе на видео. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

42-летняя знаменитость разместила отрывок клипа из новой песни, в котором предстала в крошечном топе, расшитом блестками. При этом она продемонстрировала глубокое декольте.

На кадрах видно, что звезда позировала в гримерной комнате. Ее образ дополнила прическа-ракушка, массивные серьги и яркий макияж.

В мае Светлана Лобода показала фото в бюстгальтере и ультракоротких шортах. Исполнительница предстала на размещенном снимке в расстегнутой белой рубашке с длинным рукавом.