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20:10, 5 июня 2025Культура

Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

Звезда «Приключений Электроника» Торсуев сыграл главную роль в фильме о Донбассе
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юрий Торсуев, известный по роли Сыроежкина в «Приключениях Электроника», рассказал о своей роли в специальной военной операции (СВО) и съемках в фильме о войне в Донбассе. Его слова передает «Российская газета».

По словам одного из братьев Торсуевых, недавно он снялся в картине о событиях 2014 года в Донбассе.

«Мои слова об участии в СВО были вырезаны из контекста. Мы воюем, но на культурном фронте, наше оружие — микрофоны. Фото с автоматом — просто кадр из сериала "Ополченский романс" о том, что происходило в Донбассе», — сообщил артист.

В проекте по книге писателя Захара Прилепина Юрий сыграл ополченца с позывным Калибр. По сюжету, молодой российский журналист Алексей Суворов, мечтающий о деньгах и славе, едет в Новороссию, чтобы взять интервью у известного комбата.

Ранее стало известно, что актер Юрий Торсуев признался, что бежал из России из-за угрозы жизни. По словам звезды, решение уехать из страны было не эмиграцией, а возможностью выжить.

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