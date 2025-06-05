Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 5 июня 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о санкционном давлении на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста об усилении санкционного давления на Россию. Его встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем транслировал Белый дом.

«Напоминаю, что я тот, кто положил конец "Северному потоку-2". (...) Я, а не кто-либо еще», — сказал Трамп, после чего в шутку извинился за это перед Мерцем.

Сразу после этого американский лидер перевел тему разговора на торговлю нефтью и газом между США и странами Европейского союза.

Ранее Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины и России, но подчеркнул, что по-прежнему верит в успех своего мирного плана. По словам американского лидера, канцлер Германии также недоволен эскалацией боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

    Маск обвинил Трампа во лжи

    Предполагаемого распространителя детской порнографии поймали в российском регионе

    Жена Алексея Воробьева снялась в пиджаке на голое тело

    Сыроежкин из «Приключений Электроника» снялся в фильме о Донбассе

    В России пройдет масштабный форум студенческих семей

    Спорткар влетел в автобусную остановку в российском городе

    В ВСУ научились использовать ослов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости