Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о санкционном давлении на Россию

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос журналиста об усилении санкционного давления на Россию. Его встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем транслировал Белый дом.

«Напоминаю, что я тот, кто положил конец "Северному потоку-2". (...) Я, а не кто-либо еще», — сказал Трамп, после чего в шутку извинился за это перед Мерцем.

Сразу после этого американский лидер перевел тему разговора на торговлю нефтью и газом между США и странами Европейского союза.

Ранее Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины и России, но подчеркнул, что по-прежнему верит в успех своего мирного плана. По словам американского лидера, канцлер Германии также недоволен эскалацией боевых действий.