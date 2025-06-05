Трое рабочих в приграничной зоне получили ранения в результате атаки ВСУ

Богомаз: В Брянской области трое рабочих получили ранения в результате атаки ВСУ

Трое рабочих в приграничной зоне получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram.

ВСУ ударили по сельхозпредприятию в селе Демьянки Стародубского муниципального округа, которое расположено в 10 километрах от границы с Украиной. По данным губернатора, атака была совершена с помощью дронов-камикадзе.

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Ранения получили трое работников предприятия. Их доставили в больницу, пояснил Богомаз.

Ранее в четверг, 5 июня, ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в Белгородской области. Раненого мирного жителя с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени отвезли в больницу.