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15:11, 5 июня 2025Культура

Творчество Стаса Михайлова назвали примитивным

Композитор Дунаевский назвал песни Стаса Михайлова примитивными
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский заявил, что творчество певца Стаса Михайлова является примитивным. Об этом он рассказал в шоу «Откройте, Давид».

Композитор отметил, что в современной популярной музыке не хватает профессиональных композиторов, из-за чего нет большого количества мировых хитов. Кроме того, в поп-музыке отсутствует конкуренция, что мешает ее развитию.

«Вы приходите на стадион, вся та же публика — тети Маши, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее. Появляется Стас Михайлов», — привел пример Дунаевский.

Он отметил, что такое творчество не является искусством, и сравнил его с уровнем исполнителей в ресторанах. «Это ресторан, который выведен на уровень концертного зала или стадиона», — добавил композитор.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов резко поднял стоимость своих выступлений и изменил свой райдер.

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