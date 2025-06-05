У владельцев автомобилей Lada возникла общая проблема

Mash: Гидроусилители на новых автомобилях Lada стали выходить из строя

Гидроусилители руля на автомобилях Lada, произведенных в 2023-2024 годах, начали выходить из строя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Руль хрустит, с трудом поворачивается и перестает слушаться, говорится в публикации. Причиной названо использование пластиковых (а не металлических) подшипников.

Наличие такой проблемы подтверждает один из автомехаников. По его словам, на ремонт ему прислали несколько автомобилей этой марки, и в одной из них он быстро обнаружил пластиковый подшипник, который был сломан. Спустя один-два года эксплуатации такой подшипник рассыпается, вал перекашивает, а мотор оказывается перегружен, объяснил работник автомастерской.

В беседе с журналистами наличие проблемы подтвердил также один из автодилеров. По его словам, поставки более подходящих деталей обещают начать в этом году. В «АвтоВАЗе» же заявили, что такие инциденты единичны, а причиной проблем назвали сбой ПО, возникающий при быстром перезапуске двигателя. В компании почти закончили прошивку, призванную решить этот недочет, добавили там.

Ранее владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов заявил, что у экспертов имеются вопросы к качеству сборки китайских машин. Наиболее критичными он при этом назвал недочеты с компонентами подвески и электрики, которые изнашиваются быстрее, чем те же детали у автомобилей западных конкурентов.

