В доме россиянина случайно нашли медведя

В Самарской области полицейские осматривали дом и случайно нашли медвежонка

В Самарской области полицейские осмотрели дом местного жителя и обнаружили в нем медвежонка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники МВД, находясь в доме мужчины, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина. Она несколько раз подбегала к двери в подвальное помещение. Оперативники попросили россиянина открыть дверь, и к сотрудникам неожиданно выбежал маленький медвежонок.

Гражданин рассказал, что подобрал зверя на трассе. Малыша забрали сотрудники природоохранной прокуратуры. Теперь он будет жить в зоопарке.

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