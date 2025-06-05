Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 5 июня 2025Силовые структуры

В доме россиянина случайно нашли медведя

В Самарской области полицейские осматривали дом и случайно нашли медвежонка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Самарской области полицейские осмотрели дом местного жителя и обнаружили в нем медвежонка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники МВД, находясь в доме мужчины, обратили внимание на беспокойное поведение собаки хозяина. Она несколько раз подбегала к двери в подвальное помещение. Оперативники попросили россиянина открыть дверь, и к сотрудникам неожиданно выбежал маленький медвежонок.

Гражданин рассказал, что подобрал зверя на трассе. Малыша забрали сотрудники природоохранной прокуратуры. Теперь он будет жить в зоопарке.

Ранее трехмесячного азиатского львенка изъяли из квартиры на востоке Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости