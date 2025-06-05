В Госдуме предложили использовать хищных птиц для перехвата БПЛА

Депутат Журавлев предложил использовать птиц как средство борьбы с дронами ВСУ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с инициативой по борьбе с вражескими дронами. По его словам, вспомогательным средством уничтожения БПЛА противника могут стать хищные птицы, передает издание «Взгляд».

Я считаю, что на войне все средства хороши, и птицы, естественно, не как основное средство борьбы с дронами, а как вспомогательное, вполне могут быть использованы. Тем более что есть весьма успешный мировой опыт. Алексей Журавлев первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина»

Журавлев отметил, что во Франции и Нидерландах были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов выпускали против беспилотников специально обученных для этих целей орлов. Хищники распознавали дронов как добычу и начали охоту на них.

Также депутат рассказал о пробном проекте «Голуби-киборги», запущенном в Китае, когда пернатые были оснащены специальными видеокамерами и оборудованием, которое помогало обнаружить БПЛА на дальних подступах. По словам парламентария, такой опыт может быть эффективным в условиях городской застройки, где применение средств ПВО несет угрозу жилым домам. Он уточнил, что этот способ совсем не означает отказ от традиционных средств противовоздушной обороны, однако зарубежный опыт с хищниками, уничтожающими вражеские дроны, является потенциальным дополнительным методом борьбы.

Инициативу оценили орнитологи, по словам которых, говорить об эффективности такого способа противодействия БПЛА сейчас сложно. Как отметила биолог, директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова, исследований по птичьей охоте на дроны не проводилось. Она отметила, что использовать крупных хищных птиц, а именно орловых, для подобных целей нерентабельно, поскольку они слишком габаритные и могут быть замечены. Предположительно, эффективность такого метода могут подтвердить средние хищные птицы, такие как ястребы-тетеревятники и балобаны из семейства соколиных.

Опять же, ни о каких боевых дронах, естественно, речи быть не может. Они максимум сгодятся на что-то размером с обычный квадрокоптер Милослава Панфилова биолог

Кандидат биологических наук, специалист по хищным птицам Александр Сорокин уверяет, что подобный способ борьбы с вражескими дронами является малоэффективным. Особенно если сравнивать с современными системами обороны в воздухе. Кроме того, в этой связи возникает еще одна проблема: сейчас в мире большое разнообразие дронов и их конфигураций. Поэтому такой способ не только опасен для самих птиц, но и малоэффективен, поскольку пернатых «охотников» можно будет натренировать только под определенные модели БПЛА.

Ранее сообщалось, что получивший ранение российский военный уничтожил почти десять дронов ВСУ. Гвардии сержант Вадим Гарипов сбил восемь беспилотников противника, несмотря на полученные осколочные ранения.