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09:33, 5 июня 2025Россия

В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков

Депутат Антропенко призвал считать многодетными мужчин с детьми от разных браков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Juliane Liebermann / Unsplash

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил считать многодетными мужчин с детьми от разных браков. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Есть необходимость пересмотреть сам статус многодетного отца, включив туда мужчин, имеющих детей от разных браков», --заявил Антропенко.

При этом парламентарий добавил, что считать многодетным россиянина с детьми от разных браков и предоставлять ему все положенные по закону льготы можно при одном условии — только если он оказывает меры материальной поддержки и участвует в воспитании.

На сегодняшний день в законе прописано, что родитель после развода или при наличии детей от разных браков может пользоваться льготами для многодетных только если эти дети проживают с ним.

Ранее журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан призвал отменить пенсии в России. По его мнению, пожилые люди должны жить за счет своих детей. «Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть», — говорил он в эфире передачи.

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