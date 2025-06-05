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12:47, 5 июня 2025Бывший СССР

В Киеве обвинили Китай в помощи России

Спикер СВР Украины Александров: Китай помогает России производить беспилотники
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vincent Thian / AP

Китай помогает России производить беспилотники за счет поставок оборудования, электроники и других необходимых для производства компонентов. Об этом заявил спикер Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Александров, его слова приводит Politico.

«Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию», — заявил он.

По словам представителя разведки, производители используют подставные компании, чтобы обходить экспортный контроль и избежать санкций. При этом он признал, что официально Китай придерживается всех имеющихся правил.

Журналисты напомнили, что Пекин неоднократно отрицал претензии Киева о поставках дронов или деталей для их производства в Россию.

Ранее Китай прекратил поставки беспилотных летательных аппаратов Mavic на Украину. При этом для России покупка беспилотников осталась доступна.

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