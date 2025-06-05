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13:11, 5 июня 2025Мир

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Папой Римским

Песков: Путин дал высокую оценку вкладу Ватикана в решение конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Лев XIV

Лев XIV. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку вкладу Ватикана в решение гуманитарных вопросов в конфликте на Украине. Детали разговора главы государства с Папой Римским Львом XIV раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Путин и Папа Римский не обсуждали в прикладном, конкретном плане посредническую роль Ватикана в украинском урегулировании. Официальный представитель Кремля также добавил, что президент в личном разговоре по телефону хотел поздравить Льва XIV с избранием.

Ранее Лев XIV обратился с призывом в телефонном разговоре к президенту России, попросив его «сделать жест, способствующий миру» на Украине. По словам глава Службы печати Святого престола, Папа Римский считает, что общие христианские ценности могут быть «светом, помогающим искать мир».

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