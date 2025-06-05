В Москве в электробусе показали тестовое оповещение пассажиров в случае ЧС

«Мосгортранс» показал тестовое оповещение пассажиров в автобусе в случае ЧС

В Центре перспективных разработок Московского транспорта показали тестовую систему оповещения пассажиров в случае ЧС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

Отмечается, что в центре прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта.

«В рамках мероприятия была организована выставка самой современной техники на электротяге и ее компонентов. Одним из экспонатов выставки стал электробус КАМАЗ-6282, на медиаэкране которого была продемонстрирована возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации», — говорится в сообщении.

В Мосгортрансе отметили, что эта демонстрация была организована по просьбе МЧС России для того, чтобы показать участникам сессии технические возможности оборудования электробуса.