В переданном России украинском меморандуме нашли отличия от опубликованного в СМИ варианта

Переданный России меморандум Украины отличается от опубликованного в сети

Украинский меморандум, переданный России, отличается от опубликованного в сети. Об этом сообщает RT.

В размещенном западными изданиями варианте меморандума сказано, что Украина не предусматривает никаких ограничений на численность армии и размещение войск иностранных государств. При этом в документе, переданном российской делегации, этого абзаца нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не воспринимает всерьез меморандум России с условиями перемирия. «Россияне понимали, что это ультиматум, и его не будет воспринимать никто всерьез. Это не меморандум — это ультиматум российской стороны к нам», — заявил он.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия предметно изучит украинский проект меморандума по урегулированию конфликта.