В подъезде дома в российском городе появился фонтан

В подъезде дома в Калининграде из-за протекшей трубы появился фонтан

Подъезд многоквартирного дома в Калининграде превратился в фонтан. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Дом находится на набережной Адмирала Трибуца. Сообщается, что на лестничной площадке и лестницах все залито водой, которая стекает по трубе во время ливней. Водителям сложно подойти к парковке из-за лужи, которая начинается от крыльца. Жильцы рассказали, что все ливневки оказались забитыми. Они также пожаловались, что сотрудники ЖЭУ-29, которое обслуживает дом, не исправляют ситуацию.

Ранее житель Екатеринбурга вылил несколько ведер грязи на дверь управляющей компании (УК) за потоп на паркинге. Поводом стало затопление подземной парковки в доме на улице Краснолесья. Коммунальщики откачали часть воды, но она продолжила слабо течь. Мужчина пришел в офис управляющей организации и пригрозил, что если проблему не устранят полностью, он устроит потоп у них, после чего выполнил обещание.