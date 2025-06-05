В Раде назвали худший сценарий ответного удара России после атаки ВСУ на аэродромы

Депутат Дубинский: Трамп заявил, что Путин будет отвечать на последние удары ВСУ

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский порассуждал насчет возможного ответного удара РФ на последние атаки ВСУ. В своем Telegram-канале политик заявил, что никто не знает, что именно сделает российская сторона.

«Сейчас в сети много версий, куда прилетит. Я уверен, что никто этого не знает, и все эти версии — неверные.

Но считаю, что самое худшее, что может сделать Путин — это в рамках гуманитарного предупреждения объявить, что жителям городов-миллионников в Украине стоит укрыться», — подчеркнул Дубинский.

Также депутат Рады указал, что тем временем глава США Дональд Трамп снова заявил, что президент России Владимир Путин будет отвечать на последние удары Украины по бомбардировщикам РФ.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Так, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Минобороны России позже сообщили, что в результате атаки удалось избежать жертв и уничтожения самолетов. Произошло лишь возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Ранее портал Axios написал, что Трамп расстроен и озабочен тем, что атака беспилотников ВСУ на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине.