В Раде назвали «начальника» Зеленского на Украине

Разумков: Депутаты Верховной Рады называют Ермака начальником Зеленского

Депутаты Верховной Рады называют начальником президента Украины Владимира Зеленского главу его офиса Андрея Ермака. Об этом заявил парламентарий Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

«Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны — нет», — рассказал нардеп.

Ермак улетел в США 3 июня. Его цели посещения Соединенных Штатов не уточнялись.

4 июня глава офиса Зеленского встретился с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Ермака, они обсудили ситуацию на фронте и переговоры с Россией.