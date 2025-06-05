В Раде рассказали о нехватке оружия у ВСУ на всех направлениях

Нардеп Разумков: ВСУ испытывают нехватку вооружения на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружения на всех направлениях, при этом правительство страны не занимается снабжением армии. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline.

Он акцентировал внимание на ситуации, в которой оказались ВСУ в окрестностях Сум. При этом, по его словам, на других направлениях ситуация тоже тяжелая, так как украинские войска испытывают нехватку вооружения, о чем говорят комбриги (командиры бригад — прим. «Ленты.ру») и командиры корпусов. Нардеп добавил, что офицеры жалуются на то, что на протяжении трех месяцев не получили от государства ни одного дрона.

Он заключил, что правительство Украины живет в параллельной реальности и рассказывает, что украинские войска полностью обеспечены со стороны государства.

Ранее министр обороны республики Рустем Умеров говорил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов. По его словам, это решение стало результатом разговора с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, а первый транш 428 миллионов евро в ближайшее время поступит на производство украинского оружия.