Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 5 июня 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о нехватке оружия у ВСУ на всех направлениях

Нардеп Разумков: ВСУ испытывают нехватку вооружения на всех направлениях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружения на всех направлениях, при этом правительство страны не занимается снабжением армии. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline.

Он акцентировал внимание на ситуации, в которой оказались ВСУ в окрестностях Сум. При этом, по его словам, на других направлениях ситуация тоже тяжелая, так как украинские войска испытывают нехватку вооружения, о чем говорят комбриги (командиры бригад — прим. «Ленты.ру») и командиры корпусов. Нардеп добавил, что офицеры жалуются на то, что на протяжении трех месяцев не получили от государства ни одного дрона.

Он заключил, что правительство Украины живет в параллельной реальности и рассказывает, что украинские войска полностью обеспечены со стороны государства.

Ранее министр обороны республики Рустем Умеров говорил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов. По его словам, это решение стало результатом разговора с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, а первый транш 428 миллионов евро в ближайшее время поступит на производство украинского оружия.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости