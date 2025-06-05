В Раде высмеяли Ермака из-за фото с госсекретарем США

Депутат Дмитрук: Ермак старается создать образ властелина кулуаров

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак хочет создать вокруг себя образ властелина кулуаров, тайного переговорщика и посредника мировой истории. На это указал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он сопроводил публикацию фотографией, на которой запечатлены Ермак и американский госсекретарь Марко Рубио. «Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: "Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы"», — отметил Дмитрук.

При этом он допустил, что переговоров могло и не быть, достаточно выложить фотографию, чтобы все поверили.

Ермак улетел в США 3 июня. Он сообщил, что отправился в Вашингтон с целью обсуждения новых санкций против России.