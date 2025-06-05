Сенатор Джабаров: Без западной поддержки украинский конфликт закончится за месяц

Поддержка Украины со стороны Запада должна прекратиться для быстрого завершения конфликта, без помощи Украина продержится месяц, считает сенатор Совета Федерации Михаил Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Для того, чтобы завершился конфликт, надо, чтобы западные кураторы Украины прекратили поставки оружия, которое ничем не оплачивается, а США перестали передавать свои разведданные. Тогда они будут совершенно беспомощные, и я вас уверяю, что в течение месяца капитулируют», — сказал Джабаров.

При этом он подчеркнул, что украинский конфликт будет продолжаться какое-то время, если поставки оружия на Украину продолжатся.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на советников президента США Дональда Трампа написала о том, что глава государства недоволен как президентом России Владимиром Путиным, так и главой Украины Владимиром Зеленским, однако к украинскому лидеру он испытывает особенную враждебность. По их словам, американский президент неоднократно называл Зеленского «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом, как отмечают его советники, Трамп «более почтительно» относится к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.