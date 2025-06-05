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14:11, 5 июня 2025Интернет и СМИЭксклюзив

В России высказались о возможности блокировки WhatsApp

Депутат Ющенко призвал не блокировать WhatsApp при отсутствии альтернатив
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники пользуются не отдельными мессенджерами, а технологиями в целом, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. Он призвал не блокировать WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) в России, а бороться со злоумышленниками другими путями.

«Мошенники используют и WhatsApp, и сотовую связь. Они используют технологии. Поэтому необходимо принимать меры для борьбы с преступниками, а не с технологиями. Для этого, в частности, мы уже приняли специальный пакет законов. А блокировки, прикрытие всех технологий — это не борьба с мошенниками», — уверен политик.

Он также заметил, что для того, чтобы блокировать один сервис, необходимо предложить ему достойную альтернативу, чего в России на данный момент нет.

«Сейчас делаются шаги в этом направлении. Когда разработают российский мессенджер, тогда можно будет говорить о целесообразности ограничения других ресурсов. Но пока нет альтернатив, просто так брать и что-то блокировать нельзя», — подчеркнул Ющенко.

Ранее в МВД сообщили, что в России за четыре месяца на 46 процентов выросло число преступлений, совершенных с использованием мессенджеров. Вследствие этого в МВД приняли решение о блокировке скомпрометированных номеров.

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