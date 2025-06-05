В России займутся спасением вымирающих байкальских хомяков

На Байкале расселят и спасут от туристов вымирающих хомяков

На Байкале займутся спасением вымирающей ольхонской полевки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».

Ученые расселят редких представителей семейства хомяковых и создадут туристические маршруты, безопасные для грызунов. «Цель проекта — предотвратить исчезновение уникального вида и обеспечить устойчивое сосуществование полевок и туристов на острове Ольхон», — уточнила генеральный директор фонда Анастасия Цветкова.

Уточняется, что ольхонские полевки весят около 50 граммов и живут только на Байкале. Деятельность человека наносит вред этим животным, и ученые опасаются, что вид может исчезнуть, если не принять меры.

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