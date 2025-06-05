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12:50, 5 июня 2025Россия

В российском городе второй раз за час объявили ракетную опасность

Брянский губернатор Богомаз предупредил о ракетной опасности в городе Клинцы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На территории городского округа Клинцы второй раз за час объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«На территории городского округа Клинцы ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!» — написал он.

Находящихся на улице или в транспорте жителей он призвал направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место. Других подробностей глава области не сообщил.

Первое за час сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале главы региона в 12:07 по московскому времени. Тогда тревога продлилась 14 минут.

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