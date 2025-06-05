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18:30, 5 июня 2025Моя страна

В российском регионе испекут гигантский пряник

В Тюменской области испекут пряник диаметром около двух метров
Алина Черненко

Фото: Olga Chistyakova / Shutterstock / Fotodom

В Тюменской области испекут съедобный пряничный арт-объект диаметром около двух метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на муниципальное учреждение культуры «Заводоуковский культурно-досуговый центр» в этом российском регионе.

Уточняется, что гигантское угощение изготовят на историко-гастрономическом фестивале «Колмаковский пряник». Он пройдет 28 июня в городе Заводоуковск. Для гостей мероприятия организуют театрализованное шествие, кулинарные мастер-классы, конкурсы, концерты и ремесленные выставки.

Но одним из главных событий станет презентация оригинального рецепта Колмаковского пряника, восстановленного по историческим источникам. Все желающие смогут не только попробовать угощение, но и в режиме реального времени понаблюдать, как его готовят.

Ранее в Тульской области испекли самый большой пряничный круассан. Обладателем рекорда стал потомственный кулинар и тульский ресторатор Александр Морозов.

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