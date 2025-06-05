Полковник Макгрегор: От провокаций Украины страдают отношения США и РФ

От действий Украины прежде всего страдают отношения США и России. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут. Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять», — сказал он.

По его словам, Украина в очередной раз провернула «пиар-трюк», чтобы на Западе сложилось впечатление, будто Киев еще способен оказывать России сопротивление.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал на опасность провокаций Украины для Запада. «США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Россией. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать», — отметил он.