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05:59, 5 июня 2025Мир

В США назвали истинных пострадавших от действий Украины

Полковник Макгрегор: От провокаций Украины страдают отношения США и РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

От действий Украины прежде всего страдают отношения США и России. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут. Но что действительно пострадало, так это наши отношения с Москвой. Снова создалась ситуация, в которой они не могут нам доверять», — сказал он.

По его словам, Украина в очередной раз провернула «пиар-трюк», чтобы на Западе сложилось впечатление, будто Киев еще способен оказывать России сопротивление.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал на опасность провокаций Украины для Запада. «США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Россией. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать», — отметил он.

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