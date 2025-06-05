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14:15, 5 июня 2025Экономика

Во Франции рухнуло производство вина

Объем производства вина во Франции снизился до 37 млн гектолитров в 2024 году
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Во Франции рухнуло производство вина. По итогам 2024 года в стране произвели 37 миллионов гектолитров напитка, что оказалось почти на четверть (23 процента) меньше показателей предыдущего года, следует из отчета Vinetur.

Производители объясняют такую динамику погодными условиями. Весной прошлого года в стране наблюдались затяжные дожди, на смену которым пришли поздние заморозки. В итоге это отразилось почти на всех винодельческих регионах: от Шампани до Жюра.

На экспорте данный спад серьезно не сказался: объем поставок даже вырос на 0,7 процента, оказавшись в итоге на уровне 11,17 миллиона гектолитров. Зато заметно, сразу на 17 процентов, рухнул объем поставок в Китай — эксперты связали это с проблемами в экономике КНР и возможной закупкой вина у Австралии.

Ранее стало известно о снижении производства вина в США. В прошлом году в стране произвели 21,1 миллиона гектолитров напитка, что оказалось на 17,2 процента ниже показателей 2023 года. Также в ряде стран покупатели снизили потребление вина, а общий объем спроса на этот напиток составил в 2024 году 214 миллионов гектолитров. Аналитики назвали причиной происходящего рост цен на напиток и экономические трудности в отдельных регионах.

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