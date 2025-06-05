Военкор рассказал о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Военкор Котенок: ВС России развивают наступление на краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление на краснолиманском направлении. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Наши штурмовые подразделения ведут бои в Карповке. По накалу они не уступают тем, что происходили ранее за Редкодуб. Противник осознает последствия дальнейшего продвижения наших войск на запад в направлении реки Оскол», — написал военкор.

Он добавил, что российские войска продвинулись к населенному пункту Зеленая Долина, закрепившись на подступах с севера и запада и практически окружив село.

Помимо этого, военкор отметил продвижение ВС России севернее Редкодуба в направлении хутора Красноярское и северо-западнее Новомихайловки на подступах к населенному пункту Новый Мир с восточной стороны.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные начали формировать огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.