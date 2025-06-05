Воронежский глава после ЧП на железной дороге заявил об устрашении граждан противником

Воронежский губернатор Гусев: Противник использует методы устрашения граждан

Противник использует методы, которые направлены на устрашение граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, комментируя ЧП на железной дороге.

Он пояснил, что железнодорожные пути уже открыты для движения после ремонта. Губернатор также поблагодарил машиниста поезда за бдительность, а спецслужбы за работу.

«Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя. Но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!» — написал чиновник.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. Подрыв произошел прямо перед поездом с пассажирами. ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.