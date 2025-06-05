Железную дорогу под Воронежем подорвали перед поездом почти с полутысячей пассажиров

Повреждение рельса под Воронежем обнаружил машинист поезда с 495 пассажирами

Железнодорожные пути в Воронежской области повредили перед поездом, в котором могут находиться почти полтысячи пассажиров. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, поврежденные шпалы и рельс заметил машинист поезда, следовавшего из Калининграда в Адлер, с 495 пассажирами. Он вовремя остановил состав, что помогло избежать аварии.

К посту также приложены фотографии места предполагаемого взрыва. На снимках видно, что отсутствует часть рельса. Также заметны следы копоти в форме круга.

Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.

Взрыв на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области прогремел утром 5 июня. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Гусев.

Военкор Юрий Котенок назвал произошедшее попыткой диверсии. Официально эта информация не подтверждена.