Железную дорогу под Воронежем подорвали перед поездом почти с полутысячей пассажиров

Железнодорожные пути в Воронежской области повредили перед поездом, в котором могут находиться почти полтысячи пассажиров. Об этом пишет Baza в Telegram.
По информации издания, поврежденные шпалы и рельс заметил машинист поезда, следовавшего из Калининграда в Адлер, с 495 пассажирами. Он вовремя остановил состав, что помогло избежать аварии.
К посту также приложены фотографии места предполагаемого взрыва. На снимках видно, что отсутствует часть рельса. Также заметны следы копоти в форме круга.
Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб.
Взрыв на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области прогремел утром 5 июня. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Гусев.
Военкор Юрий Котенок назвал произошедшее попыткой диверсии. Официально эта информация не подтверждена.