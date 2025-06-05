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14:53, 5 июня 2025Россия

Глава региона России признал невозможность попасть к врачам в регионе неделями

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Люди не могут попасть к врачам неделями
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростовской области люди неделями не могут попасть к врачам. Проблему со здравоохранением в регионе признал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как заявил временный глава субъекта, жители ряда населенных пунктов Ростовской области испытывают трудности даже при записи к терапевту.

Проблема дефицита кадров в здравоохранении в Ростовской области есть. И в отдельных районах и городах она стоит действительно остро

Юрий Слюсарь

Из поста Слюсаря следует, что он считает недопустимым рекламировать коммерческие медицинские услуги в государственных учреждениях даже несмотря на невозможность попасть к врачам. Он распорядился убрать подобную рекламу из клиник.

Ранее сообщалось, что россиянке пришлось ползти до туалета и рожать самостоятельно из-за игнорирования сотрудниками роддома.

ЖЗЛ
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