Глава региона России признал невозможность попасть к врачам в регионе неделями

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Люди не могут попасть к врачам неделями

В Ростовской области люди неделями не могут попасть к врачам. Проблему со здравоохранением в регионе признал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как заявил временный глава субъекта, жители ряда населенных пунктов Ростовской области испытывают трудности даже при записи к терапевту.

Проблема дефицита кадров в здравоохранении в Ростовской области есть. И в отдельных районах и городах она стоит действительно остро Юрий Слюсарь

Из поста Слюсаря следует, что он считает недопустимым рекламировать коммерческие медицинские услуги в государственных учреждениях даже несмотря на невозможность попасть к врачам. Он распорядился убрать подобную рекламу из клиник.

Ранее сообщалось, что россиянке пришлось ползти до туалета и рожать самостоятельно из-за игнорирования сотрудниками роддома.