Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 28 мая 2025Россия

Россиянке пришлось ползти до туалета и рожать самостоятельно из-за игнорирования в роддоме

Петербурженке пришлось ползти до туалета и рожать из-за игнорирования в роддоме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

Жительнице Санкт-Петербурга пришлось ползти до туалета и рожать самостоятельно из-за игнорирования сотрудников роддома №9. Своей историей россиянка поделилась с 78.ru.

Женщина рассказала, что все произошло в январе этого года. Ночью муж привез ее в роддом, пара ждала второго ребенка. Охранник провел пациентку в смотровую и сказал дожидаться акушерку.

Как утверждает горожанка, к ней никто не подходил в течение длительного времени. «Я даже пыталась кричать. Из-за того, что раскрытие было быстрое, было очень больно, поэтому я кое-как смогла дойти до коридора. Там рядом с этой смотровой было открыто несколько дверей, я туда посмотрела, но нигде никого не было», — поделилась она.

После, по словам женщины, она доползла до туалета в смотровой, где у нее начались потуги. В помещение вбежала акушерка, но помогать роженице не стала.

Роженице помогла женщина с каталкой — не дала ей упасть. Сейчас у ребенка диагностирована энцефалопатия из-за неправильных родов.

В комитете здравоохранения Петербурга уверяют, что пациентке оказали всю необходимую помощь. Послеродовый период протекал без осложнений со стороны женщины и ребенка, уточнили в ведомстве.

Петербурженка намерена подавать гражданский иск в суд о возмещении моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что у жительницы Уфы дважды за два года родилась королевская двойня.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

    Флиртовавший с девушкой в аэропорту Стамбула россиянин был обвинен в домогательствах

    Израиль предупредил США о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

    Раскрыта возможность Трампа начать новую фазу агрессии против России

    В России собрались создать абсолютно новый самолет за два года

    Спрос на премиальные смартфоны вырос

    МИД прокомментировал слова канцлера Германии о применении Украиной дальнобойного оружия

    В российской клинике пациентов начали развлекать при помощи необычного караоке

    В России задержали сторонника украинских праворадикалов

    11-летняя российская школьница приняла ванну и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости