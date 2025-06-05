ВСУ нанесли несколько ударов по уникальному центру ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов нанесли несколько ударов по уникальному тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в заявлении.
Как отметили представители предприятия, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений также не было выявлено.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что условий для запуска Запорожской АЭС в данный момент не существует. Он подчеркнул, что основными препятствиями для запуска станции являются отсутствие достаточного уровня воды для охлаждения реакторов и недостаток внешнего электроснабжения.