ВСУ нанесли несколько ударов по уникальному центру ЗАЭС

ВСУ при помощи дронов нанесли несколько ударов по тренажерному центру ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов нанесли несколько ударов по уникальному тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в заявлении.

Как отметили представители предприятия, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений также не было выявлено.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что условий для запуска Запорожской АЭС в данный момент не существует. Он подчеркнул, что основными препятствиями для запуска станции являются отсутствие достаточного уровня воды для охлаждения реакторов и недостаток внешнего электроснабжения.