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14:48, 5 июня 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли несколько ударов по уникальному центру ЗАЭС

ВСУ при помощи дронов нанесли несколько ударов по тренажерному центру ЗАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов нанесли несколько ударов по уникальному тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в заявлении.

Как отметили представители предприятия, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений также не было выявлено.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что условий для запуска Запорожской АЭС в данный момент не существует. Он подчеркнул, что основными препятствиями для запуска станции являются отсутствие достаточного уровня воды для охлаждения реакторов и недостаток внешнего электроснабжения.

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