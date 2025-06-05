ВТБ поможет создать систему поддержки природных территорий

ВТБ и Фонд защитников природы создадут систему поддержки природных территорий

ВТБ поддержит проекты Фонда защитников природы по сохранению биоразнообразия России и восстановлению популяции особо редких животных. Банк будет участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий экокатастроф, противодействию браконьерству и созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Привлекать внимание к экоинициативам партнеры планируют через гранты и волонтерство. Об этом банк заявил в рамках XVI Международного форума «Экология».

«ВТБ участвует в проектах по сохранению биоразнообразия и сотрудничает с крупнейшими заповедниками России уже больше 10 лет. Партнерство с фондом позволит объединить ресурсы банка и экспертизу специалистов по охране природы, чтобы совершенствовать профессиональную систему поддержки особо охраняемых территорий. Наши совместные задачи – внедрять современные технологии, инициировать научные исследования, ликвидировать последствия экологических катастроф, развивать волонтерское движение и привлекать в природоохранную область больше молодых, активных и перспективных специалистов», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Проектами, в которые ВТБ будет вовлечен вместе с фондом, станут помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, гранты на природоохранные проекты молодых специалистов особо охраняемых природных территорий. ВТБ выступит генеральным партнером фонда.

«У России колоссальные природные богатства. Почти половина площади страны покрыта лесами, но ежегодно мы теряем миллионы гектаров в пожарах и вырубках. У нас богатейшая флора и фауна, но 443 вида зверей и птиц находятся в Красной книге, а состояние 17 – особенно критично. Фонд защитников природы поддерживает профессионалов, чьë дело жизни – забота о природе и охрана ее уникальных экосистем. При этом участие крупного бизнеса в сохранении биоразнообразия особенно ценно и способно помочь выстроить еще более развитую и инновационную систему предотвращения экологических проблем», – отметил директор Фонда защитников природы и председатель Ассоциации работников заповедного дела Петр Шпиленок.

Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки. Кроме того, ВТБ принял участие в мероприятиях по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе. В 2025 году банк направил на это 25 миллионов рублей, а в партнерстве с Фондом защитников природы восстанавливает наземную и морскую флору и фауну, очищает от мазута морское дно и береговую линию, оказывает профессиональную ветеринарную помощь птицам и дельфинам, поддерживает волонтеров. Более 10 тысяч клиентов банка также приняли участие в дополнительном сборе средств на помощь птицам, ВТБ удвоил сумму их пожертвований и в результате в рамках акции удалось дополнительно собрать почти 17 миллионов рублей.