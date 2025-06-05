Зеленский купил квартиру в самом высоком небоскребе мира для матери

Мать Зеленского на день рождения получила от сына квартиру в Дубае

Президент Украины Владимир Зеленский купил квартиру класса «люкс» в самом высоком небоскребе мира — Бурдж-Халифа — в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет местный новостной портал Alchourouk.

Сообщается, что Зеленский совершил покупку в качестве подарка на день рождения своей матери Римме. По информации портала, площадь квартиры составляет около 2000 квадратных футов (около 185,8 квадратных метра).

В ней находятся две спальни. Она расположена на 11-м этаже здания. Покупка была совершена 16 сентября 2024 года, что совпадает с днем рождения матери украинского лидера.

Стоимость покупки оценивается в 3,2 миллиона долларов. Уточняется, что ряд представителей офиса Зеленского также приобрели недвижимость в ОАЭ.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что согласен провести четырехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, главой США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такого формата встречу предложил последний.