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21:10, 5 июня 2025Из жизни

Женщина почувствовала вибрацию в сиденье велосипеда и сделала жуткую находку

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: John Nzoka / Unsplash

В Шанхае, Китай, женщина нашла в сиденье арендованного велосипеда секс-игрушку. Об этом пишет Need To Know.

Неназванная женщина рассказала, что арендовала велосипед, чтобы прокатиться вместе с мужем. По ее словам, она почти сразу заметила странный выступ на сиденье, но не придала ему значения. По дороге домой женщина вдруг почувствовала вибрацию. Внутри сиденья оказался спрятан вибратор.

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Женщина тут же отказалась от велосипеда и позвонила полицейским. Они арестовали 41-летнего подозреваемого. Предполагается, что он зашил секс-игрушку в сиденье велосипеда ради получения удовольствия.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась секс-игрушкой и напала на бывшего возлюбленного. В итоге ему пришлось убежать из дома.

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