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04:00, 6 июня 2025Интернет и СМИ

36-летняя телезвезда рассказала о серьезных последствиях пременопаузы

Телезвезда Дани Хармер рассказала, что борется с последствиями пременопаузы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дани Хармер

Дани Хармер. Фото: John Rainford / Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская телезвезда и актриса Дани Хармер в эфире ток-шоу «Этим утром» (This Morning) рассказала о серьезных последствиях пременопаузы. На это обратило внимание издание Daily Mail.

36-летняя Хармер призналась, что первые признаки пременопаузы начались у нее после рождения сына. Она отметила, что ее муж первым распознал странные симптомы и отметил, что состояние ее здоровья ухудшилось. «Я буквально стала другим человеком. (...) Это было похоже на то, как будто я наблюдала за собой странным образом. У меня всегда были депрессия и тревожность, но это было на другом уровне. Перепады настроения вышли из-под контроля», — заявила телезвезда.

По словам Хармер, симптомы заболевания повлияли на ее личную жизнь, внешность и психическое здоровье, однако она вовремя обратилась за медицинской помощью и начала гормональную терапию. Телезвезда призвала тех, кто обнаружил у себя такие же симптомы, не откладывать поход к врачу.

Ранее сообщалось, что популярная британская телеведущая Нага Манчетти в эфире шоу на телеканале «Би-би-си» рассказала о борьбе аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. Манчетти отметила, что врачи долгое время не могли поставить ей диагноз.

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