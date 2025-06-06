Акцию с порчей 20 машин в Москве бандой Пианиста объяснили

Акция с порчей машин в Москве бандой Пианиста связана с конфликтом из-за долга

Акция с порчей 20 машин в Москве на Осеннем бульваре связана с конфликтом из-за долга. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ответственность за акцию на себя взял анонимный пользователь даркнета по прозвищу Пианист. Он рассказал, что таким образом дал о себе знать своему должнику — продавцу с рынка радиоэлектроники «Горбушка» Евгению Л., который не хочет отдавать деньги и нашел себе защиту в лице связанного с криминалом Левана.

При этом далеко не все машины, на которых были нанесены скрипичные ключи, принадлежат должнику и его друзьям — под акцию устрашения попали и жители ближайших домов. «У Евгения деньги есть, пусть возмещает ущерб», — заявил Пианист.

Ранее стало известно, что неизвестные нарисовали на 20 машинах скрипичный ключ. Владельцы автомобилей обратились в полицию, в настоящее время злоумышленников разыскивают.