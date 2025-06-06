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15:33, 6 июня 2025Россия

Больше полутора десятков БПЛА попытались атаковать российские регионы

Минобороны: Системы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Больше полутора десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские регионы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО), отметили в ведомстве, срабатывали с 12:30 до 14:30 по московскому времени.

Всего удалось уничтожить 16 БПЛА. 14 сбили над территорией Курской области и по одному над Брянской и Белгородской, добавили в оборонном ведомстве. Каких-либо других подробностей в министерстве не предоставили.

В ночь на 6 июня Украина выпустила по территории России 174 беспилотника. По сообщению Минобороны, все БПЛА были уничтожены и перехвачены над регионами. Уточняется, что попытка атаки была предотвращена в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.

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